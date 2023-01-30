ЧВК «Вагнер» хитростью выбили украинских боевиков с укрепрайона под Артемовском

Взять под контроль поселок Клещеевка в окрестностях Артемовска, невзирая на мощный отпор со стороны ВСУ, получилось с помощью изощренной военной тактики. Об этом рассказали штурмовики ЧВК «Вагнер» в разговоре с РИА Новости.
По их словам, украинцы занимали более выгодную позицию за счет большей высоты. Чтобы «выдавить» боевиков с выигрышной точки «музыкантам» пришлось прибегнуть к хитрости.
«Одна из штурмовых групп заходила со стороны кладбища, ворвалась в окопы противника», – сказал командир ЧВК «Вагнер».
Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль стратегически важный поселок Благодатное недалеко от Бахмута. Сейчас бойцы продолжают продвигаться вперед по данному направлению.