ЧВК «Вагнер» хитростью выбили украинских боевиков с укрепрайона под Артемовском

Взять под контроль поселок Клещеевка в окрестностях Артемовска, невзирая на мощный отпор со стороны ВСУ, получилось с помощью изощренной военной тактики. Об этом рассказали штурмовики ЧВК «Вагнер» в разговоре с РИА Новости.