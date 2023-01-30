Теплотрассу прорвало на улице Бассейной в Петербурге

Теплотрассу с последующим разрушением асфальта прорвало на улице Бассейной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Инцидент произошел в районе дома 23. В результате происшествия в образовавшиеся ямы начали проваливаться автомобили.
Только трем машинам удалось отъехать до появления промоин, другие оказались в воде. На месте происшествия работают пожарные, которые помогают откачивать воду.
Работа коммунальных служб Санкт-Петербурга по сей день оставляет желать лучшего: горожане каждую зиму недовольны покрытыми гололедом тротуарами и заснеженными дорогами. Несмотря на большое число жалоб, губернатор Александр Беглов и его команда не спешат решать данную проблему.