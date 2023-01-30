Sky News: американский генерал раскритиковал британскую армию

С такой оценкой некий генерал США выступил прошлой осенью. Среди стран с высшим боевым уровнем он назвал Китай, Россию, Францию и США. На второй уровень он поставил Германию и Италию. При этом, по словам американского генерала, британскую армию едва ли можно поставить на ту же ступень, что и армию ФРГ.