Sky News: американский генерал раскритиковал британскую армию

Британскую армию нельзя назвать боевой силой высшего уровня. Об этом заявил американский генерал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, передает Sky News.
С такой оценкой некий генерал США выступил прошлой осенью. Среди стран с высшим боевым уровнем он назвал Китай, Россию, Францию и США. На второй уровень он поставил Германию и Италию. При этом, по словам американского генерала, британскую армию едва ли можно поставить на ту же ступень, что и армию ФРГ.
Британский премьер Риши Сунак в то же время на грани того, чтобы провалить роль «премьер-министра военного времени». Такой итог стоит ожидать, если он не увеличит оборонный бюджет.