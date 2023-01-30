Вильфанд: с понедельника в Москве будет мрачная погода

Теплая, но мрачная из-за низких и плотных облаков погода ожидается в Москве с понедельника. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Комфортная погода прогнозируется до конца рабочих дней. Только в субботу и воскресенье намечается тенденция к небольшому снижению температуры.
Вильфанд указал, что при низком давлении намечается мрачная погода, при которой будет мало солнечного света. Плотные облака не пропустят коротковолновую энергию Солнца. Сильных снегопадов на неделе не прогнозируется.
Гидрометцентр России сообщил, что дневная температура в понедельник ожидается от минус трех до минус одного градуса. Во вторник и среду — от минус двух до нуля градусов.