Ракеты украинского комплекса ПВО С-300 попали в жилой дом в Харькове

Ракета комплекса противовоздушной обороны С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.
Чиновник сообщил, что украинская ракета С-300 попала в жилой четырехэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате погибла пожилая женщина, еще трое пострадали. Жителей дома эвакуировали.
Ранее стало известно, что в ночь на понедельник воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.