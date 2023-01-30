Ракеты украинского комплекса ПВО С-300 попали в жилой дом в Харькове

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.