Журналист Gray Zone Блюменталь: Украина является сторонницей Третьей мировой войны

Реакция Украины на удары по Ирану свидетельствует о желании киевских властей развязать Третью мировую войну. Такое мнение выразил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Эксперт на своей странице в Twitter написал, что официальные власти Украины и сторонники «постмайданного националистического режима» активно отмечают атаки беспилотников на иранские военные объекты.
«Тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны», — написал Блюменталь.
Ранее в иранском Исфахане атаке с помощью БПЛА подвергся военный завод. Взрывы на военных объектах также произошли в городах Хамадан и Кередж. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что к атаке причастен Израиль.