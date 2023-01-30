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Журналист Gray Zone Блюменталь: Украина является сторонницей Третьей мировой войны

Политика
Журналист Gray Zone Блюменталь: Украина является сторонницей Третьей мировой войны

Реакция Украины на удары по Ирану свидетельствует о желании киевских властей развязать Третью мировую войну. Такое мнение выразил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

Эксперт на своей странице в Twitter написал, что официальные власти Украины и сторонники «постмайданного националистического режима» активно отмечают атаки беспилотников на иранские военные объекты.

«Тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны», — написал Блюменталь.

Ранее в иранском Исфахане атаке с помощью БПЛА подвергся военный завод. Взрывы на военных объектах также произошли в городах Хамадан и Кередж. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что к атаке причастен Израиль.

#третья мировая #Украина #иран