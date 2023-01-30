Журналист Gray Zone Блюменталь: Украина является сторонницей Третьей мировой войны

Ранее в иранском Исфахане атаке с помощью БПЛА подвергся военный завод. Взрывы на военных объектах также произошли в городах Хамадан и Кередж. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что к атаке причастен Израиль.