Зеленский назвал ситуацию под Артемовском и Угледаром жесткой для ВСУ

Украинские войска оказались в очень тяжелой ситуации на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что украинская оборона постоянно прорывается и подвергается штурмом. Украинский лидер добавил, что на этих направлениях интенсивность атак не снижается, передает «Царьград».
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» взяли стратегически важное село Благодатное под Бахмутом. Наступление на этом направлении продолжается, но противник не готов отдавать город, который является важным логистическим узлом. При этом Вооруженные силы Украины несут огромные потери.