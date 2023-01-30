Зеленский назвал ситуацию под Артемовском и Угледаром жесткой для ВСУ

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» взяли стратегически важное село Благодатное под Бахмутом. Наступление на этом направлении продолжается, но противник не готов отдавать город, который является важным логистическим узлом. При этом Вооруженные силы Украины несут огромные потери.