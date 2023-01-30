Глава Мюнхенской конференции поддержал поставку истребителей ВСУ

Украине стоило бы предоставить боевые истребители. Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
Он назвал поставку истребителей Вооруженным силам Украины адекватной для того, чтобы они более эффективно защищали страну якобы от нападения России. Об этом политик рассказал на немецком канале ARD.
При этом украинскую армию планируют снабжать американскими самолетами F-16 и советскими истребителями из старых запасов Германии. Хойсген напомнил, что странам позволено помогать Киеву оружием, боевыми танками и боевыми самолетами. Этот пункт прописан в международном праве.
Ранее экс-командующий ВВС Британии Грег Бэгвелл посчитал, что Украина клянчит у США F-16, чтобы послать «мощный сигнал» России. Он призвал «четко определить цель» поддержки Киева, передает «Царьград».