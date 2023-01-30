Экс-глава минэнерго Греции сформировал новую партию в поддержку России

Экс-глава минэнерго Греции Панайотис Лафазанис сформировал политическую фракцию «Демократическое движение национального освобождения», которая продвигает российскую позицию. Об этом пишет РИА Новости.
Процедура учреждения партии проходила в открытом формате. Приглашения на собрание были разосланы всем демократическим патриотам страны, вне зависимости от политических убеждений. Отмечается, что на мероприятии не присутствовали только «ультраправые».
Летом 2022 года Лафазанис, говоря о намерении открыть новую фракцию, выступил с транспарантом «Россия права». На нем также была изображена буква Z, которая является символом СВО на Украине.