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Конгрессмена Госара возмутило пренебрежение интересами США из-за Украины

Политика
Конгрессмена Госара возмутило пренебрежение интересами США из-за Украины

Конгрессмена от штата Аризона, республиканца Пола Госара возмутили коллеги, которые думают об Украине больше, чем о проблемах избирателей в США. Мнением он поделился в соцсетях.

«Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине», — напомнил конгрессмен, отметив, что его беспокоит вторжение на южной границе США.

Число задержанных на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило в Соединенных Штатах миллион. С новой силой миграционный кризис разгорелся на фоне усугубленных пандемией экономических сложностей в бедных странах.

Всего за прошлый год на территорию США пытались нелегально въехать почти 2,4 млн человек. В приграничном городе Эль-Пасо было объявлено чрезвычайное положение.

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