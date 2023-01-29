WSJ: ВСУ контролируют лишь одну дорогу в Артемовск

Лишь одна трасса в Артемовск полностью контролируется ВСУ. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на украинское командование.
Подконтрольный Киеву путь находится на северо-западе города. При этом в восточных районах города ведутся ожесточенные схватки за контроль над территорией.
«Только одна дорога в Бахмут еще под полным контролем Украины», — указано в статье.
Ранее сообщалось, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось взять стратегически важный поселок Благодатное в окрестностях Бахмута. Сейчас «музыканты», отбивая натиск украинских войск, продвигаются вперед на Бахмутском направлении.
Также сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочная в Запорожской области. В результате обстрела погибли два человека, еще семь ранены, передает «Царьград».