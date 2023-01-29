США и НАТО хотят захватить месторождения титана на Украине в случае победы Киева

В случае «победы Украины» США и страны НАТО получат доступ к украинским месторождениям титана, используемого для производства истребителей, вертолетов, кораблей, танков и ракет большой дальности. Об этом сообщает американское издание Newsweek.
Сейчас США и союзные страны ведут работы по выявлению, разработке и использованию огромных запасов ключевого металла на Украине, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые «составят основу будущего военного сдерживания России и Китая», откровенно заявляют журналисты.
«Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении для создания нового титанового трубопровода. Но если России удастся захватить месторождения и заводы страны, Москва усилит свое глобальное влияние на все более стратегический ресурс», – сказано в статье Newsweek.
Министерство внутренних дел США классифицировало титан как один из 35 видов минерального сырья, жизненно важного для экономики и национальной безопасности Штатов. При этом американцы по-прежнему импортируют более 90% своей железной руды – и «не всю из дружественных стран».
По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 000 тонн титановой губки, что составляет 57% мирового производства. Далее идет Япония с 17% и Россия с 13%. Казахстан произвел почти 18 000 тонн, а Украина – более 4000 тонн.
При этом в Вашингтоне и других столицах стран НАТО опасаются, что «Кремль может в один прекрасный день заморозить экспорт титана, что поставит аэрокосмические и оборонные компании в затруднительное положение». Зависимость Запада от российского титана означает, что этот металл до сих пор избегал санкций, введенных против РФ Соединенным Штатами, ЕС и их союзниками.
Ранее французская авиастроительная компания Airbus решила отказаться от российского титана. Подробнее – в нашей статье.