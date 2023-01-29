США и НАТО хотят захватить месторождения титана на Украине в случае победы Киева

При этом в Вашингтоне и других столицах стран НАТО опасаются, что «Кремль может в один прекрасный день заморозить экспорт титана, что поставит аэрокосмические и оборонные компании в затруднительное положение». Зависимость Запада от российского титана означает, что этот металл до сих пор избегал санкций, введенных против РФ Соединенным Штатами, ЕС и их союзниками.