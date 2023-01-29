Украинцы взбесились из-за ошибки в посте писателя Кинга об их стране

Пользователи социальной сети Twitter вышли из себя после ошибки в посте писателя Стивена Кинга в написании слова «Украина» на английском языке.
Юзеры в ярости обвинили его в неуважении Киева. Кинг написал the Ukraine, что не соответствуют международному названию государства: артикль должен писаться с заглавной буквы, подчеркнули украинцы.
«Обращение “the Ukraine” унизительно для нации», — заявил один из читателей социальной сети.
Писатель прославился из-за отличного знания правил грамматики и умения правильно использовать их, отметили юзеры. Читатели портала возмутились его ошибкой и указали, что в учебных заведениях учителя ставят Кинга в пример.