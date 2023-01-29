Депутат Никонов заподозрил участие США в атаке дронов объекта министерства обороны в Исфахане

Атака беспилотниками на иранские города могла произойти при участии Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы России по международным делам Вячеслав Никонов.
Он отметил, что любая «крупная мерзость на Земле» не обходится без Вашингтона. Таким образом он прокомментировал информацию телеканала Al-Arabiya, источники которого утверждали причастность американской авиации к инцидентам.
«Да и по бездарности исполнения (дроны сбили) видна рука американских "умельцев"», — высказался Никонов в беседе с РИА Новости.
Вечером 28 января один из производственных объектов Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся нападению беспилотников. Один из дронов был сбит, еще два перехвачено и уничтожено.