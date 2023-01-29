«Заводы должны работать не на олигархов». Делягин призвал к национализации в РФ

Металлургия и химическая отрасль в России должны работать «не на яхты олигархов», а на снижение издержек экономики страны – для этого предприятия должны быть национализированы, считает депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин.
Для развития российского производства обрабатывающей промышленности, которая обслуживает потребительский рынок, нужно систематически снижать издержки – не только доступными кредитами, но и «естественными монополиями». Делягин предлагает национализировать ключевые отрасли на 51% по опыту послевоенной Англии.
«Чтобы [производства] осуществляли государственную политику, а не работали в интересах частных владельцев. Либо они должны находиться под очень серьезным государственным контролем, о котором государство сегодня даже не задумывается, к сожалению», – заявил Делягин в Telegram.
По словам экономиста, госконтроль в металлургии и химии – очень серьезная потребность для российского общества.
Ранее в Крыму допустили национализацию производств, принадлежащих лояльным Киеву украинским олигархам – например, бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» и судостроительного завода «Залив». Подробнее – в нашей статье.