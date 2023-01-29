Блинкен: США рассматривают любые способы помешать Ирану получить ядерное оружие

Вашингтон изучает все варианты для пресечения попыток Ирана получить ядерное оружие, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен каналу Al-Arabiya.
Политик в воскресенье проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Далее у Блинкена запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
«На столе есть все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие», — заявил госсекретарь.
Предпочтительным способом достижения своей цели политик назвал дипломатию. При этом он добавил, что Вашингтон не прекратит попытки пресечь «вредоносную деятельность Ирана».
В 2018 году Иран объявил о возобновлении обогащения урана и ядерных исследований после того, как США вышли из ядерной сделки и возобновили отмененные ранее санкции против Тегерана.