Санкции не принесли Западу ожидаемого истощения России, благодаря неожиданным союзникам, пишет издание The Hill.
Попытки ограничить доступ России к высокотехнологичным устройствам привели лишь к незначительному и кратковременному сокращению поставок чипов, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на авторов американского издания.
«Многие страны по-прежнему готовы помогать России. То, что Китай поддержал РФ, было ожидаемым, но есть и другие страны, которые продолжают содействовать российскому импорту. Даже Турция, союзник США по НАТО, помогает Москве обходить ограничения», — подчеркивает The Hill.
Благодаря этому Россия продолжает получать не только китайские товары, но даже американские чипы, указали авторы статьи. Основной причиной этого стало большее количество союзников, чем предполагали западные политики, заключили обозреватели The Hill.