Аналитик American Conservative Род Дрехер объяснил, к чему приведет реализация плана главы киевского режима Владимира Зеленского по захвату Крыма.
По словам автора материала, официальная Москва никогда не отдаст Украине полуостров. Именно поэтому план Зеленского следует расценивать как неосуществимый, объяснил Дрехер. Он подчеркнул, что подобные действия могут обернуться началом третьей мировой войны.
«Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть — но такова политика Зеленского, и США ее поддерживают», — указал журналист.
Ранее аналитики издания Politico констатировали, что коллективный Запад и киевский режим разошлись во мнениях по поводу Крыма.