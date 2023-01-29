Секретарь СНБО Данилов спрятал сына от мобилизации в Майами и делает из внучки звезду

Сын главы СНБО Украины Алексея Данилова, Максим, вместе с семьей с середины февраля 2022 года укрывается от мобилизации в Майами – летом он приобрел в американском штате элитное жилье и оплатил дочери съемки видеоклипа, сообщает Украина.ру.
Внучка Данилова, Мария, делает в США музыкальную карьеру: по данным журналистов, съемки ее клипа на песню «Лампочки» о несчастной любви обошлись сыну украинского чиновника в 80 тысяч долларов. С энергетическими проблемами на Украине композиция не связана.
«Когда я вижу, что близкий человек обманывает, у меня сразу же исчезают чувства. Параллель к такому ощущению я провела с "угасанием лампочки", потому что считаю это уместным сравнением сегодня. Сама история связана с моим прошлым», – рассказала Мария Данилова.
При этом у сына секретаря СНБО нет постоянной работы, что не помешало ему стать обладателем виллы с бассейном. Наследник украинского чиновника ведет праздный образ жизни в США, пока граждан Украины хватают прямо на улицах, насильно увозя на фронт – видеозаписи с процессом насильственного «вручения повесток» в январе заполонили соцсети.
Сыновья Данилова в возрасте от 30 до 40 лет, то есть подходящие под критерии мобилизации на Украине, были «эвакуированы» в США за неделю до начала спецоперации, утверждает украинский журналист Анатолий Шарий. Информацию подтвердил экс-нардеп Верховной рады Илья Кива.
«Уверен, сорокалетний сынуля Данилова не скрывается от мобилизации, а уже как год проходит спецподготовку на секретной базе НАТО в Майями. Не вздумайте подумать, что он спрятал своего сына, пока ваших детей убивают и перемалывают с землей под Бахмутом!», – горько иронизирует бывший украинский парламентарий в Telegram.
При этом сам Данилов публично призывал «уничтожить Россию», чтобы «они [россияне] перестали существовать как страна в тех границах, в которых они существуют». Тем не менее, своих детей в военную кампанию против РФ чиновник предпочел не включать.
Ранее журналисты Bloomberg заявили, что ВСУ оказались полностью истощены перед крупным наступлением ВС РФ – страны НАТО могут не успеть вовремя доставить обещанные танки украинской армии. Подробнее – в нашей статье.