Пригожин сообщил о попытках ВСУ скрыть участие в боях у Бахмута иностранных наемников

Российский бизнесмен Евгений Пригожин высказался о страшной находке бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Речь идет об обезглавленных телах иностранных наемников, чьи следы старались замести украинские военные.
Информация об обезглавленных трупах стала активно распространяться по Сети. Редакция издания «Аргументы недели» решила обратиться за комментарием непосредственно к Пригожину. Он пояснил, что «музыканты» действительно обнаружили тела с отрезанными головами и кистями рук. Несмотря на это, при них были телефоны и прочая информация, которая может помочь в идентификации погибших. По мнению предпринимателя, ВСУ не смогли вытащить «улики» из-за плотных обстрелов, а потому приняли решение скрыть личности.
«Все тела и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений», — передает комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль расположенный к северу от Бахмута стратегически важный населенный пункт Благодатное.