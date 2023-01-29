Пригожин сообщил о попытках ВСУ скрыть участие в боях у Бахмута иностранных наемников

Информация об обезглавленных трупах стала активно распространяться по Сети. Редакция издания «Аргументы недели» решила обратиться за комментарием непосредственно к Пригожину. Он пояснил, что «музыканты» действительно обнаружили тела с отрезанными головами и кистями рук. Несмотря на это, при них были телефоны и прочая информация, которая может помочь в идентификации погибших. По мнению предпринимателя, ВСУ не смогли вытащить «улики» из-за плотных обстрелов, а потому приняли решение скрыть личности.