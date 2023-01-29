Немец в метро Берлина избил украинца из-за «нацистского» сине-желтого значка

Украинца Артема Мокренца избили на глазах людей в берлинском метрополитене. Предположительно, причиной стал сине-желтый значок на рюкзаке.
Как рассказал мужчина на своей странице в соцсети, утром 27 января он ехал на языковые курсы. Неожиданно на эскалаторе его обогнал немец и начал кричать в лицо слово «нацист».
Мокренец отметил, что в тот день на его рюкзак был прицеплен значок с флагом Украины. Он включил камеру на телефоне, чтобы зафиксировать инцидент, однако взбешенный немец нанес Артему три удара кулаком по голове.
«После этого тот развернулся и начал быстро идти в последний вагон (инцидент происходил возле первого)», – рассказал украинец.
Мужчина добавил, что дебошир не хотел пускать его в вагон метро. Он кричал и обзывался, после чего ударил Артема кулаком в губу. Украинец обратился в полицию, чтобы зафиксировать факт избиения.