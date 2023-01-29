Читатели BR24 положительно оценили инициативу Шольца продолжить переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что хотел бы продолжить телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Читатели информационного портала BR24 положительно восприняли его слова.
Многие подчеркнули, что Берлин начинает понимать неизбежность диалога по Украине. Комментаторы отметили, что ФРГ не стоило изначально вмешиваться в конфликт.
«Вы видите, что без переговоров не обойтись. Это не наш конфликт», — пишет один из юзеров.
Другой пользователь согласился с тем, что контакт между сторонами обязан быть сохранен, даже при условии непреклонности Москвы.
Ранее Олаф Шольц заявил, что сделает все необходимое для недопущения перехода конфликта вокруг Украины в противостояние России и НАТО. В связи с этим он заступился за главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о «войне против РФ».