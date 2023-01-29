Финский зоопарк вынужден вернуть двух панд Китаю из-за невозможности их содержать

Руководство финского зоопарка в городе Эхтяри вынуждено вернуть двух панд Китаю из-за серьезных финансовых проблем.
Животные находятся в аренде, поэтому зоопарк вносит ежегодную плату в китайский фонд защиты панд. И хотя сумма не разглашается, но, по данным финских СМИ, плата за панд приближается к миллиону евро в год.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции поток желающих посмотреть на диковинных медведей рекордно снизился. В связи с этим зоопарк испытывает нехватку денежных средств и не может содержать этих животных, говорится в официальном сообщении организации.