Петербург сохраняет лидирующие позиции в антирейтинге регионов по смертности от коронавируса

Северная столица остается на втором месте в антирейтинге регионов по суточной смертности от COVID-19. Ее опережает лишь Москва, где за день скончались одиннадцать человек. Как уточнили в оперштабе, петербургские медики поставили еще 728 диагнозов COVID-19. За сутки в городе на Неве госпитализировали с коронавирусом 40 человек.