Петербург сохраняет лидирующие позиции в антирейтинге регионов по смертности от коронавируса

Сразу девять человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за сутки, следует из данных оперативного штаба.
Северная столица остается на втором месте в антирейтинге регионов по суточной смертности от COVID-19. Ее опережает лишь Москва, где за день скончались одиннадцать человек. Как уточнили в оперштабе, петербургские медики поставили еще 728 диагнозов COVID-19. За сутки в городе на Неве госпитализировали с коронавирусом 40 человек.
Ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает у горожан опасения. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов решил не затрагивать эту тему во время вчерашней прямой линии. Он сосредоточился лишь на одной «острой» проблеме и, как заметили зрители, озвучивал «прошлогодние» ответы на одни и те же вопросы.