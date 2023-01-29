Российские артиллеристы нанесли огневое поражение зданию склада с боеприпасами украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Известно, что военнослужащие 6-ой армии Западного военного округа ликвидировали объект противника при помощи самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра. В Сети опубликовали кадры уничтожения склада со снарядами украинской армии.
Согласно представленной информации, бойцы российских войск корректировали огонь по заданной цели при помощи беспилотного летательного аппарата.