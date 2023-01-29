Говядина стала роскошью в РФ и США, а власти ЕС уже одобрили еду из насекомых

Мировой спрос на говядину находится под угрозой: в 2022 году ее стали меньше покупать в США и Великобритании, сообщает Bloomberg, а в РФ мясо подорожало – глава Минпромторга «успокаивает» тем, что мясо личинок мух «не уступает» традиционному мясу.
В 2023 году падение мясного потребления продолжится, уверены эксперты: к чему приведет «зеленый» тренд на сокращение парниковых выбросов и экономический кризис?
Говядина – роскошь для обеспеченных
В основном тенденция наблюдается в тех странах, где поедание говядины являлось частью национальной культуры. Так, в Аргентине в 2007 году потреблялось более 68,5 килограмма на душу населения, а в 2022 году этот показатель снизился до 47,2 килограмм, отмечает производитель говядины Ciccra. Причина – рост цен в стране: за 20 лет спрос на более дешевую курицу вырос с 18 до 46 килограмм на человека.
Аргентинцы сетуют, что приготовление традиционного барбекю стало «роскошью», а вместо заказываемых ранее килограммов говядины приходится довольствоваться двумя стейками в месяц.
В США покупка говядины сократилась на 4% за год (в 2023 году ожидается сокращение до 5%), в ресторанах и магазинах Великобритании закупки упали на 5,8% по сравнению с 2021 годом, отмечается в данных компании NielsenIQ. Продажи мясных полуфабрикатов в Соединенном Королевстве упали на 22%, а стейков – на 19%.
В России за прошлый год говядина подорожала на 20,2%, курица – на 10,6%, баранина – на 12,4%, свинина – на 8,3%, а рыба на 7,9%, следует из данных Минэкономразвития.
В декабре специалисты РАНХиГС порекомендовали пересмотреть перечень социально значимых продуктов «в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах», исключив из него говядину, которая теперь «входит в рацион наиболее обеспеченных семей» и чаще всего является импортной.
«Говядиной Россия себя обеспечивает только на 80%, и вынуждена импортировать значительные ее объемы. Также говядина постепенно смещается в сектор премиального потребления, в те страты (высшие 20% россиян), у которых нет падения реальных доходов, в отличие от низших страт. Как следствие – цены на говядину в России так и продолжают неудержимо расти», – сообщает Telegram-канал Proeconomics.
Примечательно, что РФ до сих пор не достигла полного самостоятельного обеспечения по молоку и говядине, несмотря на огромный потенциал содержания крупного рогатого скота, отмечает журналист Павел Пряников: в стране миллионы гектар земли по невысоким ценам, пригодной под луга.
«Россияне не добирают по молочным продуктам около 20% того потребления, что было в СССР», – отмечает Пряников в Telegram-канале «Толкователь».
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что россиянам нужно поменять ментальность в отношении потребления мяса из насекомых – по словам министра, личинка черной львинки «не уступает традиционным мясным продуктам».
«Зеленый» мир с едой из насекомых
В Евросоюзе уже не скрывают намерений вывести потребление продуктов питания в «зеленый» тренд, постепенно приучая население к белку из насекомых – такие добавки Еврокомиссия официально одобрила 25 января для широкого потребления. Согласно новому закону, употреблять в пищу можно сверчков, личинок зернового и мучного жука.
Добавка из насекомых уже начала появляться в разных европейских продуктовых линейках – пицце, макаронах, хлопьях, зерновых батончиках, печенье, протеиновом порошке, кондитерских изделиях, супах и мясных полуфабрикатах.
«Включение в еду порошкообразной добавки может быть нужно, чтобы убедить людей в том, что жуки уже были в их пище, так как ЕС недавно одобрил использование мучного червя для потребления человеком», – сообщает издание RebelNews, предлагая подписать петицию против употребления насекомых в пищу.
Премьер-министр германской федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн заявил в интервью Badische Zeitung 24 января, что черви, кузнечики и сверчки в будущем должны играть важную роль в обеспечении общества продовольствием, поскольку белок из насекомых «будет абсолютно необходим». При этом чиновник признает, что европейцам придется преодолеть «культурные барьеры» для новой диеты.
Чтобы приучить европейцев и американцев к замене мяса, поедание продуктов из «насекомого» белка уже рекламируют с помощью голливудских звезд – к продвижению идеи присоединились Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Джастин Тимберлейк и знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, сообщает издание American Thinker. Консервативная часть западного общества выступает радикально против подобных нововведений в привычном рационе.
«Возможно, глобалисты создадут сотни гримасничающих клонов Греты Тунберг, чтобы пристыдить мир и заставить его есть жуков. Протестуя против придуманных нарушений, таких как "уничтожение планеты", мировые лидеры могут повсеместно прекратить продажу мяса и молочных продуктов. Левые академики внесут свой вклад: они уже придумали критику "гетеронормативности", "привилегий белых" и "патриархата", так что смогут привлечь мясоедов и вегетарианцев в магазины насекомых!», – отмечает журналистка Жанет Леви в статье для AT.
Пока технологические правила производства и потребления насекомых не регламентированы, но подготовка идет полным ходом: так, миллиардер Билл Гейтс выделил кенийской компании InsectiPro 2 миллиона долларов на создание «коммерчески жизнеспособного бизнеса по устойчивому производству насекомых для пищевых продуктов», а в компанию из Флориды All Things Bugs, разрабатывающую методы производства «питательно насыщенной пищи с использованием видов насекомых», инвестировал 100 тысяч долларов.
«Карантин, сбои в цепочках поставок, энергетический кризис, выкуп ферм или прекращение их существования, череда загадочных пожаров и аварий, которые разрушили объекты снабжения и распределения продовольствия, — все это привело к искусственному продовольственному кризису, подобного которому Америка никогда раньше не видела. Решение, предлагаемое глобалистами — поедание насекомых — может быть прибыльным», – отмечает Жанет Леви.
Ранее социологи зафиксировали всплеск протестной активности в Европе, предупредив, что ситуация накаляется, сообщило издание Politico. Подробнее – в нашей статье.