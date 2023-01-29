Говядина стала роскошью в РФ и США, а власти ЕС уже одобрили еду из насекомых

В основном тенденция наблюдается в тех странах, где поедание говядины являлось частью национальной культуры. Так, в Аргентине в 2007 году потреблялось более 68,5 килограмма на душу населения, а в 2022 году этот показатель снизился до 47,2 килограмм, отмечает производитель говядины Ciccra. Причина – рост цен в стране: за 20 лет спрос на более дешевую курицу вырос с 18 до 46 килограмм на человека.