Президент Сербии Вучич поздравил Джоковича с победой на Australian Open

После почти трехчасовой игры с соперником из Греции сербский теннисист победил, в очередной раз доказав свое мастерство. С победой на Australian Open Джоковича поздравил и президент Сербии. В социальных сетях Вучич назвал его величайшим теннисистом всех времен и поблагодарил от имени всех граждан страны.