Президент Сербии Вучич поздравил Джоковича с победой на Australian Open

Теннисист Новак Джокович одержал десятую победу на международном турнире Australian Open. Со знаменательным событием спортсмена поздравил президент Сербии Александр Вучич.
После почти трехчасовой игры с соперником из Греции сербский теннисист победил, в очередной раз доказав свое мастерство. С победой на Australian Open Джоковича поздравил и президент Сербии. В социальных сетях Вучич назвал его величайшим теннисистом всех времен и поблагодарил от имени всех граждан страны.
«Бесконечное спасибо за все победы», — написал президент под фотографией Джоковича.
Ранее стало известно, что отец Джоковича не пришел поддержать сына во время финального матча на Australian Open. Ранее он стал участником скандала после того, как попал на видео с мужчиной с российским триколором и буквой Z на футболке.