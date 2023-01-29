WSJ: западные политики поняли, что в конфликте с Киевом время играет на руку России

Некоторые западные политики считают, что в украинском конфликте время на стороне России, пишет издание Wall Street Journal.
По мнению авторов статьи, в прошлом году большинство западных чиновников считали затягивание кризиса выгодным Киеву. Сейчас это мнение уже не находит большой поддержки. Сейчас многие политики увидели безнадежность попытки истощить Москву санкциями, отмечает издание.
Как сообщает газета, с этим может быть связано увеличение поставок вооружения украинской армии, хотя не все западные политики согласны с таким способом приблизить окончание конфликта. Тем более есть сомнения в готовности Киева провести крупное наступление, сообщает WSJ.