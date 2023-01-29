Жители Сахалина возмущены фотографией выброшенного в мусорку «блокадного хлеба»

Акция по раздаче «блокадного хлеба» в одном из населенных пунктов Сахалинской области обернулась скандалом в социальных сетях. Жители Поронайска выразили свое возмущение тем, что неизвестный выбросил его в мусорку.
Об инциденте сообщило региональное издание «Звезда Поронайска». На его страницах была опубликована фотография выброшенного куска «блокадного хлеба», который раздавали местные волонтеры. По словам участников акции, они были шокированы случившимся. Жители города разделили их чувства и назвали поступок неизвестного безобразным.
«Блокадный хлеб» — один из главных символов блокады Ленинграда. Он изготавливался из пищевой целлюлозы, жмыха, обойной пыли и выбойки из мешков для удовлетворения потребностей жителей блокадного города. Норма хлеба составляла 125 граммов.