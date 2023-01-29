Жители Сахалина возмущены фотографией выброшенного в мусорку «блокадного хлеба»

Об инциденте сообщило региональное издание «Звезда Поронайска». На его страницах была опубликована фотография выброшенного куска «блокадного хлеба», который раздавали местные волонтеры. По словам участников акции, они были шокированы случившимся. Жители города разделили их чувства и назвали поступок неизвестного безобразным.