Экс-премьер Италии Проди заявил о неоднозначной поддержке Украины в Евросоюзе

Поддержка Украины европейскими государствами представляется крайне неоднозначной. Соответствующее заявление сделал бывший итальянский премьер-министр Романо Проди.
Он считает, что Германия и Франция выступают за сохранение целостности Украины, а Польша и прибалтийские страны нацелены на поражение России вопреки жертвам среди населения страны.
«В дискуссии, начавшейся на Западе после достижения согласия о поставках танков, не может не учитываться эта огромная, хотя и негласная, разница в отношении западных стран», — объяснил Проди.
Ранее стало известно, что Евросоюз организовал в Польше логистический хаб для оперативной помощи украинской энергетической системе.