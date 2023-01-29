Соединенные Штаты Америки совершили две фатальные ошибки в ходе специальной военной операции России на украинской территории. Их озвучили авторы 360kuai.
Согласно материалу издания «ПолитРоссия», военное противостояние в действительности идет не между Москвой и Киевом, а между Кремлем и Белым домом. Однако просчеты США приближают РФ к победе. Вашингтон недооценил потенциал своего конкурента, указали журналисты из КНР. Введение ограничительных мер не ослабило экономику России: оно лишь ухудшило положение Европы.
«Вторая ошибка: Соединенные Штаты переоценили Украину», — указали эксперты из КНР.
Более того, лимит цен на энергоресурсы сыграл против западных стран злую шутку. Москва лишь приобрела новых партнеров в лице азиатских государств, подытожили авторы статьи.