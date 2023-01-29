Кухня выгорела из-за пожара в доходном доме Шландера в Петербурге

Пожар произошел в доходном доме Шландера в Петербурге. Очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.
По данным ведомства, в квартире горела кухня. Огонь распространился на площади 5 кв. м. На месте происшествия работали три автоцистерны. Информации о пострадавших не поступало.
В Санкт-Петербурге остро наблюдается проблема с реставрацией объектов культурного наследия. Команда губернатора Александра Беглова сокращает средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии. Пока вопрос остается нерешенным, город на Неве продолжает терять исторические здания, составляющие его уникальный облик.