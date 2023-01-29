Погранслужба Украины объяснила, кого затрагивает новый запрет на выезд за пределы страны

Сотрудники ведомства подчеркнули, что новый запрет распространяется на всех чиновников, в том числе и на непригодных к военной службы. Исключение делается лишь при наличии уважительной причины, в частности для поездок с медицинскими целями или для ухода за несовершеннолетними детьми. Также украинские госслужащие имеют право на пересечение границы для служебных поездок.