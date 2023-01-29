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Погранслужба Украины объяснила, кого затрагивает новый запрет на выезд за пределы страны

Общество
Погранслужба Украины объяснила, кого затрагивает новый запрет на выезд за пределы страны

Правительство Украины приняло решение о введении запрета на выезд за границу для чиновников. Представители погранслужбы страны объяснили, на какие категории госслужащих он распространяется.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что новый запрет распространяется на всех чиновников, в том числе и на непригодных к военной службы. Исключение делается лишь при наличии уважительной причины, в частности для поездок с медицинскими целями или для ухода за несовершеннолетними детьми. Также украинские госслужащие имеют право на пересечение границы для служебных поездок.

Отмечается, что запрет касается не только чиновников низшего звена, но и министров, а также президента Украины Владимира Зеленского. В список также были включены главы СБУ, Нацбанка и других органов власти.

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