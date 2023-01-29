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МИД РФ: Украина понесет наказание за обстрел больницы в Новоайдаре

Армия
МИД РФ: Украина понесет наказание за обстрел больницы в Новоайдаре

МИД РФ назвал ракетные удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке военным преступлением Украины и Запада.

В сообщении ведомства говорится, что виновные понесут наказание. Отмечается, что обстрелы медучреждений со стороны Киева были преднамеренными. Подчеркивается, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это преступление доказывает их вовлеченность в конфликт на Украине.

В российском МИД также обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку подобным действиям.

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