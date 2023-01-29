МИД РФ: Украина понесет наказание за обстрел больницы в Новоайдаре

В сообщении ведомства говорится, что виновные понесут наказание. Отмечается, что обстрелы медучреждений со стороны Киева были преднамеренными. Подчеркивается, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это преступление доказывает их вовлеченность в конфликт на Украине.