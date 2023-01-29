85-летний Дроздов попал в реанимацию после неудачного падения

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов был в срочном порядке госпитализирован. Профессор географического факультета МГУ попал в больницу после неудачного падения.
Дроздов попал в больницу с многочисленными переломами ребер. Травмы зоолог получил после неудачного падения на улице. По словам близкого друга ученого художника Константина Мирошника, сейчас телеведущий страдает от тяжелых болей.
«Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», ― рассказал он в беседе с «МК».
Также Мирошник добавил, что врачи не стали накладывать гипс Дроздову, медики ждут, когда переломы срастутся сами. По прогнозам врачей, ученый проведет в больнице еще неделю.