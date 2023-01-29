Минобороны отчиталось о продвижении ВС РФ на Донецком направлении и других успехах спецоперации

По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения ВС РФ заняли новые выгодные рубежи в результате наступления. На Краснолиманском направлении российские войска ликвидировали до 110 солдат противника, а на Южно-Донецком и Запорожском в общей сложности уничтожено порядка 100 украинских националистов.