Российские военные за минувшие сутки добились существенных успехов в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения ВС РФ заняли новые выгодные рубежи в результате наступления. На Краснолиманском направлении российские войска ликвидировали до 110 солдат противника, а на Южно-Донецком и Запорожском в общей сложности уничтожено порядка 100 украинских националистов.
Кроме того, в Херсонской области уничтожены две американские радиолокационные станции и склад с боеприпасами ВСУ. Еще два арсенала украинских войск ликвидированы в Донецкой Народной Республике.