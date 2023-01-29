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Захарова подняла на смех Запад после обвинения России в сожжении Корана

Политика
Захарова подняла на смех Запад после обвинения России в сожжении Корана

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова подняла на смех западных лидеров после обвинений Москвы в сожжении священной мусульманской книги.

Своими мыслями официальный представить МИД поделилась в Telegram-канале. Она задалась вопросом, не подозревают ли в министерстве иностранных дел Финляндии Стокгольм в приверженности Москве.

Прежде сообщалось, что поставки тяжелого вооружения киевскому режиму доказывают непосредственное участие Запада в военном противостоянии Украины и России.

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