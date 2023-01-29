Шольц призвал ждать итогов расследования взрывов на «Северных потоках»

Лидер ФРГ Олаф Шольц призвал коллег не торопиться с предположениями о виновниках инцидента на «Северном потоке», а дождаться официальных итогов расследования.
Взрыв произошел в акватории Швеции и Дании, и эти страны все еще занимаются расследованием, напомнил канцлер. Он также предостерег политиков от спекуляций на эту тему.
«В таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем», — сообщил Шольц изданию Tagesspiegel.
Канцлер напомнил о ситуации с падением ракет в Польше, когда власти ждали итогов расследования, прежде чем делать официальные заявления. Тогда к гибели польских граждан привела неточность украинских ПВО.