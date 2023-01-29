Путин посетит Волгоград в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом

Президент РФ Владимир Путин посетит Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом стало известно в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
Сообщается, что в честь великого события 2 февраля в Волгограде пройдет торжественное мероприятие. Ожидается военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане и концерт под руководством дирижера Юрия Башмета. Завершит вечер праздничный салют.
Битва под Сталинградом стала одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне. Она в корне изменила ход сражения и стала предвестником победы советских войск над фашистской Германией.