Шольц счел США гарантом безопасности в Европе

Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц сделал неожиданное для Евросоюза заявление о роли официального Вашингтона в жизни ЕС.
Политический деятель счел Соединенные Штаты гарантом безопасности в Европе. Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом немецкого издания Tagesspiegel.
«Для меня важно, чтобы мы не действовали в одиночку на национальном уровне, а тесно координировали свои действия с нашими международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами», — указал Шольц.
Ранее немецкий канцлер заступился за главу внешнеполитического ведомства ФРГ Анналену Бербок после ее слов о войне Европы против Российской Федерации.