Бывший капитан «МЮ» Рио Фердинанд украл ложку после встречи с Путиным во время ЧМ-2018

Бывший капитан английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд украл чайную ложку из Кремля после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом рассказала экс-игрок женской сборной Англии Алекс Скотт в мемуарах «Как (не) быть сильной».