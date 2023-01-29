Бывший капитан «МЮ» Рио Фердинанд украл ложку после встречи с Путиным во время ЧМ-2018

Бывший капитан английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд украл чайную ложку из Кремля после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом рассказала экс-игрок женской сборной Англии Алекс Скотт в мемуарах «Как (не) быть сильной».
Фердинанд и Скотт посетили Кремль как легенды Международной федерации футбола (ФИФА). Британский футболист признался на выходе из Кремля, что украл чайную ложку.
«Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», – заявила Скотт.
Фердинанд на протяжении нескольких лет был капитаном «Манчестер Юнайтед». Вместе с «красными дьяволами» футболист выигрывал Лигу чемпионов.