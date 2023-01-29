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Шольц оправдал Бербок после слов о войне Европы против России

Политика
Шольц оправдал Бербок после слов о войне Европы против России

Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц заступился за главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок после ее слов о войне Европейского союза против официальной Москвы.

Политический деятель оправдал министра иностранных дел ФРГ в процессе общения с корреспондентом немецкого издания Tagesspiegel.

«Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», — объяснил он в ходе общения с журналистом.

Ранее сообщалось, что ни официальный Париж, ни кто-либо из его партнеров не находятся в состоянии войны с российским государством. Соответствующее заявление сделали во французском МИД.

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