Шольц оправдал Бербок после слов о войне Европы против России

Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц заступился за главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок после ее слов о войне Европейского союза против официальной Москвы.
Политический деятель оправдал министра иностранных дел ФРГ в процессе общения с корреспондентом немецкого издания Tagesspiegel.
«Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», — объяснил он в ходе общения с журналистом.
Ранее сообщалось, что ни официальный Париж, ни кто-либо из его партнеров не находятся в состоянии войны с российским государством. Соответствующее заявление сделали во французском МИД.