Сунак отправил в отставку министра от консерваторов Захави из-за налогового скандала

Сообщается, что причиной увольнения политика стал налоговый скандал. Сунак уличил Захави в нарушении министерского кодекса после проведенного независимого расследования. Известно, что это уже вторая отставка в окружении премьера после увольнения министра Гэвина Уильямсона, который покинул должность из-за обвинений в агрессии по отношению к коллегам.