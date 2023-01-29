Сунак отправил в отставку министра от консерваторов Захави из-за налогового скандала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку министра от партии консерваторов Надима Захави. Об этом сообщается в опубликованном письме главы кабмина.
Сообщается, что причиной увольнения политика стал налоговый скандал. Сунак уличил Захави в нарушении министерского кодекса после проведенного независимого расследования. Известно, что это уже вторая отставка в окружении премьера после увольнения министра Гэвина Уильямсона, который покинул должность из-за обвинений в агрессии по отношению к коллегам.
«После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, очевидно, что речь идет о серьезном нарушении министерского кодекса (поведения. — Прим. ред.). В итоге я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества», — пишет премьер.
Ранее Захави пришлось отдать штраф в размере 1,25 миллиона долларов. Причиной стала невыплата налогов с продажи доли в компании YouGov, где он является одним из основателей.