Принц Уильям обеспокоен участием Гарри в коронации Карла III из-за возможных последствий

Герцог Кембриджский, принц Уильям обеспокоен участием брата Гарри в коронации Карла III из-за возможных последствий. Он считает, что член королевской семьи может перетянуть на себя все внимание.
После съемок в реалити шоу с супругой Меган Маркл и выпуска мемуаров принц Гарри и Уильям перестали ладить. Кейт Миддлтон также была обеспокоена и расстроена из-за озвученных историй.
Осведомленные о жизни королевской семьи источники сообщают, что король Чарльз стремится уладить конфликт между братьями. Монарх считает, что коронация должна пройти при участии Гарри, так как отсутствие герцога Сассексого уже станет скандалом.
«Уильям опасается, что, хотя визит Гарри будет организован в строгом соответствии со сценарием, он все равно сможет перетянуть внимание общественности на себя», — сообщает Daily Mail.
Напомним, что ранее появилась информация, что принца Гарри исключили из сценария церемонии, он не будет иметь официальной роли в рамках нее. Внесли изменения и в наряд Карла III для коронации.