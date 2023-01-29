«Спецоперация» Израиля на территории Ирана может привести к новой мировой войне

Удары Израиля по военным и промышленным объектам Ирана показывают, что мир идет к глобальному конфликту на нескольких фронтах. Через три года может начаться мировая война, намекают вашингтонские аналитики.
В ночь на 29 января израильские беспилотники атаковали штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – ключевого иранского воинско-политического формирования, – базу спецназа «Кудс», Центр производства боеприпасов и БПЛА, а также военные базы в Хамадане и Кередже.
Издание Al Arabiya со ссылкой на израильские СМИ охарактеризовало происходящее «спецоперацией» Израиля по уничтожению иранской военной промышленности – такая формулировка явно выбивается из ряда уже привычных для ирано-израильских отношений обменов враждебными действиями.
Характерно, что Израиль нанес удары спустя сутки после визита главы ЦРУ Уильяма Бернса и его встречи с главой «Моссада» Давидом Барнеа. Судя по всему, находящийся в стране американский чиновник и курировал атаку.
Американское содействие
Израиль изначально рассчитывал на ликвидацию иранских военных и ядерных объектов силовыми методами (вплоть до систематических убийств физиков-ядерщиков), а Соединенные Штаты «продавливали» дипломатическое решение вопроса, надеясь восстановить с Ираном сделку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Но надежду на договоренности с Тегераном Вашингтон потерял еще в июне, не пойдя навстречу иранским властям в принципиальном вопросе – в отказе от признания КСИР «террористической организацией». Также американских политиков и экономистов смутили объемы иранского заработка на экспорте нефтепродуктов, и это несмотря на санкции, причем еще до повышения цен на фоне энергокризиса 2022 года. С марта по сентябрь 2021-го Иран продал нефти на сумму $18,6 миллиарда – такие доходы укрепляют иранский ВПК.
Судя по всему, план США дестабилизировать обстановку в Иране изнутри и добиться очередного госпереворота с помощью антиправительственных студенческих бунтов провалился – протесты были подавлены, в том числе с помощью крайне жестких приговоров. Одновременно внутри иранских политических элит идет «чистка», укрепляющая режим аятолл: так, в середине января бывшего замминистра обороны Алирезу Акбари признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к смертной казни.
Вместе с Израилем Штаты перешли к военным методам. Уже в декабре Джо Байден заявил, что США «сделают все, чтобы Иран не смог завладеть ядерным оружием» и «призовут к ответу тех, кто отвечает за нарушение прав человека в Иране и поддерживает Россию». И это не популистская риторика: прошлое радикальное обещание Байдена «сделать все», чтобы не допустить запуска «Северного потока – 2», закончилось подрывом трубопровода.
В то же время спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли уточнил, что США «не намерены сосредотачиваться на переговорах с Ираном» и назвал главной задачей Вашингтона «сорвать поставки вооружений из Ирана в Россию».
Мировая война
Политологи не исключают «расползания» украинского конфликта вплоть до мировой войны. Постепенно «линия фронта» растягивается к Ближнему Востоку – до Ирана, который не только пытается установить дружеские отношения с Афганистаном и Пакистаном, чем раздражает Вашингтон, но и создает долгосрочные планы экономического сотрудничества с РФ (например, планируется строительство железной дороги Решт-Астара, соединяющей Иран с Россией через Азербайджан).
«Похоже, Иран тоже загоняют в более тесный блок вместе с Россией, Беларусью и КНДР. Тут еще Китая пока не хватает. Мир идет к жесткой глобальной конфронтации на нескольких фронтах», – отмечает белорусский политолог Алексей Дзермант в Telegram.
В этом контексте интересны заявления посла Израиля в Германии Рона Просора, сделанные накануне. В интервью Ostthuringer Zeitung дипломат признался, что израильские власти «за кулисами» оказывают киевскому режиму помощь в гораздо больших масштабах, чем об этом известно публично.
«Израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан, включая иранские дроны и ракеты, которые Россия использует на Украине», – сказал Просор.
По его словам, перейти к открытой военной помощи Украине Израилю «не так просто» – мешает присутствие российских военных в Сирии и «большое еврейское сообщество в России», лоббирующее интересы РФ.
«Это две основные причины, по которым мы держимся в тени», – заявил израильский посол.
Напряжение растет не только на Ближнем Востоке и в Восточной Европе: контуры возможной мировой войны очертили и американские эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), обрисовав сценарий войны США, Японии и Тайваня с Китаем. Аналитики уверены, что даже с тяжелыми потерями победит «западная» коалиция, но не исключают, что все «пойдет не по сценарию».
По данным CSIS, американские чиновники назвали 2026 год «опасным для военных действий КНР против Тайваня», запланировав на это время выполнение оборонной программы Пентагона, иными словами – перевооружение. Эти прогнозы не выглядят пустыми угрозами на фоне заявления председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра 28 января о готовности прямой конфронтации с РФ. По его словам, для этого альянсу придется перевооружиться.
Кажется, пока в мире лишь формируются будущие коалиции для куда более масштабного конфликта и в перспективе ближайших трех лет «украинский кейс» перестанет быть ключевым.
Ранее востоковед Евгений Сатановский заявил, что США «подставили» Израиль, изъяв со своих израильских складов запасы артиллерийских снарядов, чтобы отправить их Украине. Подробнее – в нашей статье.