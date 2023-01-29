«Спецоперация» Израиля на территории Ирана может привести к новой мировой войне

Но надежду на договоренности с Тегераном Вашингтон потерял еще в июне, не пойдя навстречу иранским властям в принципиальном вопросе – в отказе от признания КСИР «террористической организацией». Также американских политиков и экономистов смутили объемы иранского заработка на экспорте нефтепродуктов, и это несмотря на санкции, причем еще до повышения цен на фоне энергокризиса 2022 года. С марта по сентябрь 2021-го Иран продал нефти на сумму $18,6 миллиарда – такие доходы укрепляют иранский ВПК.