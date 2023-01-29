«Укрэнерго» сообщила о снижении производства энергии из-за поломки блока ТЭС

Производство энергии снизили на Украине после выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций, заявили в пресс-службе компании «Укрэнерго».
Блок ТЭС на Украине перестал функционировать в результате поломки. Как отмечается в заявлении «Укрэнерго» в Telegram-канале, его ремонт уже начался. В результате поломки всем областным энергокомпаниям озвучили более низкие лимиты потребления. Они будут действовать в течение суток.
В то же время потребление электроэнергии в стране остается на том же уровне, что и вчера. «Укрэнерго» оценила дефицит в энергосистеме как значительный, отметив, что сейчас продолжается восстановление всех объектов энергетической инфраструктуры.
Напомним, ранее компания заявляла о повреждении энергообъектов в юго-западном, южном и центральном регионах Украины.