ЧВК «Вагнер» освободила Благодатное: в Сети появилось первое фото «музыкантов» в селе

Военный корреспондент и автор Telegram-канала «Позывной Брюс» Александр Симонов опубликовал фотографию из населенного пункта Благодатное, который был освобожден бойцами ЧВК «Вагнер».
«Наши парни перешли речку Бахмутовка уже на большой протяженности и теперь полностью контролируют северный путь снабжения группировки ВСУ в Бахмуте», — написал журналист.
В ночь на 29 января пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», сообщила об освобождении села Благодатное, расположенного к северу от Бахмута.
Штурмовики «оркестра» продолжают свое наступление на данном направлении. ВСУ пытаются сдержать наступление «музыкантов» и отстоять Бахмут, перебрасывая в город резервы и военную технику. Именно на этом участке фронта противник сосредоточил свои основные силы.