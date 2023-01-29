ЧВК «Вагнер» освободила Благодатное: в Сети появилось первое фото «музыкантов» в селе

Штурмовики «оркестра» продолжают свое наступление на данном направлении. ВСУ пытаются сдержать наступление «музыкантов» и отстоять Бахмут, перебрасывая в город резервы и военную технику. Именно на этом участке фронта противник сосредоточил свои основные силы.