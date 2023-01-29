Bild am Sonntag: промедление ФРГ по Украине раздражает Евросоюз и НАТО

Нерешимость Германии в вопросе поддержки украинского государства вызывает раздражение в Брюсселе и НАТО. Об этом заявил глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в беседе Bild am Sonntag.
По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему не объяснил некоторые моменты касательно поставок танков Leopard 2 Киеву. В частности, по какой причине ВСУ потребовали бронетехнику именно сейчас, и каким образом она повлияет на ход конфликта.
«Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии», — возмутился Мерц.
Ранее Мерц призывал власти оснастить бундесвер большим количеством военных кораблей, бронетехники и артиллерии. Он пояснил, что Балтийское море является наиболее уязвимым морским регионом НАТО.