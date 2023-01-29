Bild am Sonntag: промедление ФРГ по Украине раздражает Евросоюз и НАТО

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему не объяснил некоторые моменты касательно поставок танков Leopard 2 Киеву. В частности, по какой причине ВСУ потребовали бронетехнику именно сейчас, и каким образом она повлияет на ход конфликта.