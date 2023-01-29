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Король Карл III может прервать молчание после скандальных мемуаров принца Гарри

Общество
Король Карл III может прервать молчание после скандальных мемуаров принца Гарри

Король Великобритании Карл III собирается поговорить с журналистами после выхода скандальных мемуаров принца Гарри. Интервью будет приурочено к коронации монарха.

Коронация Карла III запланирована на 6 мая, перед этой датой монарх планирует провести интервью. Он собирается обсудить с журналистами скандальную книгу сына, которая получила название «Запасной», об этом сообщает издание Mirror.

Принц Гарри в мемуарах рассказал подробности жизни королевской семьи. Более того, герцог Сассекский признался, что монархи часто ущемляли его права. А однажды принц Уильям и вовсе оскорбил его супругу Маган Маркл и пытался спровоцировать самого принца Гарри на драку.

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