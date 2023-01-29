Посольство РФ в Иране: среди пострадавших от взрывов в Исфахане нет россиян

Информация о пострадавших от взрывов в городе Исфахан россиянах не поступала. Об этом заявили в посольстве РФ в Иране.
Сотрудники дипмиссии отметили, что все загранучреждения работают в штатном режиме и тщательно отслеживают ситуацию. Также анализу подвергается обстановка в других иранских городах, сказано в сообщении ведомства.
«Находимся в постоянном контакте с генконсульствами Российской Федерации в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», — сказано в Telegram-канале посольства.
Ранее стало известно, что взрыв в одном из центров производства боеприпасов Минобороны Ирана произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что один из беспилотников был сбит силами иранской ПВО.